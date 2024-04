Kohtla-Järvel saab vaadata Juri Horevi õpilaste töid

Näitusel on väljas kevadel kunstistuudio lõpetava kuue autori enam kui 30 maali. Mõni neist autoreist on Juri Horevi stuudios õppinud üle kümne aasta, mõni aga kunstiõpinguid alles alustanud. Ljudmila Rogatš on praeguses kollektiivis vist kõige kogenum ja saavutanud suurt edu: tänavu võeti ta Kohtla-Järve kunstnike ühenduse liikmeks, nagu ka graafik ja abstraktsionist Anastassia Paalonen. Juri Horev võib uhke olla: ühendusega on liitunud juba neli tema õpilast − veel varem võeti sinna vastu Margarita Krivolessova ja Jelena Beljajeva.

Horevi sõnul on käesoleval näitusel väljas akrüüli- ja akvarellitehnikas tööd, kuna stuudiosse tulevad päris algajad ning enne õli juurde asumist soovitab ta katsetada esmalt akrüüliga. Kui põhitõed selged, otsustab igaüks ise, millises suunas edasi liikuda.

Mõistes, et maalikunst pole üksnes meelelahutus, jätavad mõned uued tulijad tundides käimise peagi sinnapaika: neljast uustulnukast jäi tänavu stuudiosse pidama vaid üks − Dmitri Kuzmin.

"Mõned täiskasvanud arvavad stuudiosse tulles, et siinsed tunnid on puhas lõõgastus, ent mõistavad peagi, et see on tõsine ja raske töö, mis nõuab nii maalitehnika valdamist kui ka kunsti idee mõtestamist," rõhutas Horev. "Ma ei väsi kordamast: ilusaid pilte internetist lõuendile üle kanda ei ole mõtet − see pole kunst. Maalikunstis on oma seadused ja mõisted ning mina püüan anda õpilastele võtmed, mis avavad lukud tõelise kunsti ääretusse maailma."

Dmitri Kuzmin on elukutselt autolukksepp, ent maalimine köidab teda niivõrd, et ta pole jätnud vahele ühtegi tundi, ehkki elab kõige kaugemal − Mäetagusel.

Tänavu on Kuzmin kunstistuudios ainus meessoo esindaja. Ta tunnistas, et 39aastaseks saamiseni polnud ta kordagi ei pintsleid-värve ega pliiatseidki kätte võtnud, ent nüüd on uus hobi avanud talle uue, rõõmu pakkuva maailma. Juhendaja on oma uue õpilase edusammudega rahul ning temagi pingutuste tulemusi saab käesoleval näitusel hinnata.