Kaht festivali ühendav kammermuusika õhtu

Michael Bulychev-Okser on rahvusvaheliselt tunnustatud pianist, helilooja ja produtsent ning New Yorgi ülikooli professor. Ta on säranud maailma mainekamatel lavadel ning esinenud korduvalt ka Estonia teatris. Bulychev-Okser korraldab rahvusvahelisi muusikaüritusi kogu maailmas, sealhulgas New Yorgis peetavat Gershwini-nimelist festivali ning rahvusvahelist muusikafestivali "Klassika kütkes". Teda kutsutakse sageli ka eri riikides toimuvate rahvusvaheliste konkursside žüriisse. 2022. aastal esitas ta koos Iisraeli viiulivirtuoosi Shlomo Mintziga Mendelssohni topeltkontserdi.