Laupäeval näeb Amadeusis "Laterna magica" parimaid filme

"See näitab, et harrastusfilmistuudiod jätkavad tööd ning kasvatavad uut loomingulist autorite, režissööride, operaatorite ja näitlejate põlvkonda. Noorte kaasamine filmitegemisse on alati olnud meie festivali peaeesmärk," on festivali koordinaator ja ideeline juht Anna Maskajeva rahul.