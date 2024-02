Jõhvi kontserdimajas kõlab jaapani trummimäng ja eesti koorilaul

Jaapanis usutakse, et taikotrummidel on spirituaalne tähendus ja puhastav jõud. Just neid pille kasutatakse templirituaalides, et luua positiivset energiat. Taikotrummide etendusele annavad koloriidi jaapani flöödid ja rituaalne tants. Eksootiline Jaapani kultuur tundub samas siiski hästi hoomatav oma looduslähedases ja põhjamaalase jaoks arusaadavas kultuurikeeles.