Jõhvi linnagaleriis näeb tikandi kunsti harmoonias

Oma näputöö panevad näitusele välja Narva, Jõhvi, Sillamäe ja Tallinna käsitöömeistrid, kes on eri aegadel Galina Perova juures tikkimiskunsti õppinud. Nüüd näitavad nad ka laiemale publikule, et nõela ja niidiga osavalt tegutsedes on võimalik luua kauneid ehteid, aksessuaare ja sisustusesemeid.