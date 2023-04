Kiviõli kunstnikku Aleksandr Maierovit inspireerib loodus

Aleksandr Maierov on mitmekülgne maalikunstnik, kes katsetab eri tehnikaid ja stiile. Näitusel on väljas 22 maali, mis on valminud viimase viie aasta jooksul.

Aivar Rihkrand on oma õpilase edusammude üle rõõmus: Kiviõlis avatud näitus on pälvinud rohkelt vaimustunud vastukaja ning see innustab jätkama. Aleksandr Maierovi sõnul on tal ideid palju ning kindlasti tuleb ka uusi näitusi.