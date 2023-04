Külla tuleb akordion tšelloga või vastupidi

Theodor Sink on mitmekülgne interpreet, kes tegutseb nii solisti, kammermuusiku kui ka orkestrandina. Ta on lõpetanud Tallinna muusikakeskkooli, Eesti muusika- ja teatriakadeemia ning Sibeliuse akadeemia. Ta on osalenud mitmetel meistrikursustel ning pälvinud arvukalt laureaaditiitleid nii kodu- kui välismaistel konkurssidel. Aastast 2017 on Theodor Sink ERSO tšellorühma kontsertmeister.