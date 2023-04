Natalja Smirnova "Naiste lood" peegeldavad tundeid

Natalja Smirnova on prantsuse keele õpetaja, kuid harrastab kunsti juba ammu, üllatades vaatajaid peaaegu igal aastal millegi uuega. Tema dekupaaži, églomisé´, kollaaži ja paljudes muudes tehnikates valminud töid on raamatukogu külastajad juba näinud. Seekord on näitusel väljas mixed media tehnikas ehk eri stiile ja kujutusvahendeid segades valminud tööd.

Vaimustus või pettumus, rõõm, armastus ning mõnikord ka nukrus − autori kujutatud tunded on vaatajaile kergesti loetavad. Kuidas anda edasi suhtedraamat? Näiteks vaikuse ja ümber läinud kohviveskiga. "Veebruarimuusika" aga ei kajasta mitte käredat pakast, vaid pehmet hellust. Igaüks tajub andeka kunstniku jutustatud lugu isemoodi, ent autorile teeb see vaid rõõmu.

"Looming on mulle puhkus ja rõõm − terve mu elu," kinnitab Smirnova. "Mõnikord on need pildid abiks ka töös õpilastega, sest iga pilt on kui novell, mis annab edasi emotsioone ja tundeid, lugu, mida saab sõnades kirjeldada. Naisekujudes näen harmooniat, tema organism on seotud loodusega − kõike seda olengi püüdnud oma töödes edasi anda."