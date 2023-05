MEIE EUROOPA ⟩ Euroopa päev viis bussitäie rahvast Ida-Virusse investeeritud miljoneid kaema

Euroopa päeva tähistamiseks otsitakse uusi viise

Europe Directi Jõhvi teabekeskus on Euroopa päeva tähistanud mitut moodi. Näiteks 2019. aastal sai Sillamäe keskväljakul tutvuda populaarse telemängu "Reis ümber Eesti" formaadis europarlamenti kandideerivate poliitikutega. 2021. aastal kaunistati aga Jõhvi kontserdimaja esine muusikaväljak Euroopa Liidu lipu värvides lillevaibaga.

Margus Ilmjärv. Foto: Matti Kämärä

Sel aastal tuli Europe Directi Jõhvi teabekeskuse juhatajal Margus Ilmjärvel mõte korraldada bussiekskursioon Jõhvi eakatele, et tutvustada Euroopa Liidu toetustega rajatud objekte Ida-Virumaal.

"Püüame Euroopa päeva tähistamisel vältida rutiini, sestap mõtlesime seekord kaasata eakaid. Esiteks on neil aega ja huvi ümbritseva vastu. Teiseks loodame, et eakate kaudu info levib: nad räägivad kodus edasi, mida nägid ja kuulsid," selgitas Margus Ilmjärv.

Väljasõit tõi silme ette ja tuletas meelde, kui palju on Euroopa Liidu toetused meie elukeskkonda paremaks muutnud.

"Eesti riigi ja kohalike omavalitsuste eelarve on n-ö sildiga raha ja seda polegi võimalik suurteks investeeringuteks kasutada. Kõik hea, mida me ümberringi näeme ja mis on korda tehtud, on tehtud Euroopa rahaga," tõdes Margus Ilmjärv.