Saka piknikulava mehine hooaeg algab sel pühapäeval

Võrreldes kahe eelmise hooajaga, on tänavu piknikulava esinejate mõistes meeste aasta. "Kõigil kümnel kontserdil on sel aastal solistid mehed," ütles Nõmmiste.

Toomas Nõmmiste sõnul on kontserdisarja korraldamisel nagu varemgi ametis kogu perekond ning artistid on samuti valitud selle põhjal, mis perele ja sõpradele meeldib. Varasemad aastad on näidanud, et nende maitse meeldib teistelegi. Mullu külastas kontserte üle tuhande inimese. Külalistele pakutakse oma talus valmistatud kooke, salateid ja jooke.