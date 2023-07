Kohtla-Järve linnavalitsuses kadus juulist 18 töökohta

Võrreldes esimese lugemisega, vähenes kaotatavate töökohtade arv kahe võrra, kuna linnapea Virve Linderi sõnul selgus, et suveperioodil on kahel linnaosade majandusspetsialistil siiski lai tööpõld ja nende töökohtade säilitamine on linnaelanike huvides.