Tegime toona väga õige sammu. Kui oleksime üksi jäänud ega oleks Euroopa Liitu astunud, oleksid meil praegu samasugused probleemid nagu Ukrainas. 20 aastaga on palju muutunud ning usun, et kahtlejaid pole enam jäänud.

Foto: Peeter Lilleväli

Ants Eduard Rosenfeld, pensionär:

Kahtlemata tegime toona õigesti. Nende aastatega on palju ära tehtud just euroliidu toel. Ma ei usu, et väike Eesti leiaks ise raha suurteks muudatusteks, mis on meil aset leidnud kui mitte kõigis, siis paljudes valdkondades. Unustada ei tohi sedagi, et meil on selline naaber, kelle suhtes peame ettevaatlikud olema. Praegune olukord kinnitab seda.