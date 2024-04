JUHTKIRI ⟩ Kui koolikonflikti ei suudeta lahendada

Muidugi on küsitav ka koolipidaja ehk vallavalitsuse roll ja tegevus, kui abivallavanem väidetavalt sekkus kooli (õigemini küll kooli juhtimise all oleva Sonda lasteaia) personaliküsimustesse, kui nõudis ühe õpetaja lahtilaskmist ning ähvardas vastasel juhul direktori vallandada.

Me oleme aastate jooksul erinevates omavalitsustes näinud, kuidas koolidega seoses tekkivad probleemid nii mõnigi kord inetult avalikuks paisuvad ning omavalitsused nende lahendamise ja avalikkusele selgitamisega hakkama ei saa. Tundub, et sellised konfliktid on sagedamini võimalikud just siis, kui kooli ja koolipidaja (nimetatud juhul omavalitsuse) vahel puudub püsiv kontakt ning infovahetus. Kui koolipidajat ei huvita koolis toimuv, tunnetab seda ka kool. Ja nii hakkabki selliste konfliktolukordade lahendamisel igaüks tegutsema oma arusaamade kohaselt, sest vastastikku info ju ei liigu. Ja tulemus on, nagu ta on.