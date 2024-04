JUHTKIRI Kõikide eksimuste vastu kindlustada ei saa

Ka tervisekassa on üsna sage kohtuuste kulutaja, nõudes näiteks raviarvete korvamist neilt, kes on vägivallakuritegu sooritades tekitanud teisele inimesele tervisekahju, mille raviks on tervisekassa pidanud kulusid kandma. Kohtud mõistavad tavaliselt need summad vigastuste tekitajalt välja.