Põhja Peipsi Köök jättis Tartu maha ja seadis end Pagaril sisse

"Kui kala suitsutame, siis järgmisel päeval me teda enam ei müü, vaid teeme sellest järeltoote: puhastame, paneme purki ja pastöriseerime. See on meie jaoks kallis − aga veel kallim on meie nimi," ütleb seitse aastat tagasi Põhja Peipsi Köögi loonud Taavi Vogt.