NÄDALA KUJU Lauri Läänemets

Pärast seda ei ole siseministril enam muud valikut, kui panna siinsed kogudused fakti ette, et Moskva alt tuleb ära tulla. Selle protsessi läbiviimine on peen kunst. Ei ole kahtlust, et Kremli proganda ja ka need Eesti elanikud, kes jagavad nende vaateid, üritavad seda esitleda usulise tagakiusamisena ning levitada seoses sellega ka kõikvõimalikku infomüra ja otsest valet. Teataval moel aitavad sellele kaasa ka üksikud Eesti poliitikud, kes loodavad nõnda oma valijatele meeldida.

Läänemetsale on see protsess justkui köielkõnd, mis nõuab ühelt poolt resoluutsust, aga samas tuleb tegutseda nii, et mitte saada juurde Eesti riigi vastu vimma kandvaid inimesi. See paistab isegi nüansirikkam ja peenem protsess kui näiteks Venemaa kodanike valimisõiguse peatamine kohalikel valimistel, millele sotsid eesotsas Läänemetsaga vastu on.