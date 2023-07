Narvas valmis uus marsruut iseseisvaks jalutuskäiguks läbi Kreenholmi

kannides oma nutiseadmesse viitadel oleva QR-koodi, on võimalik jalutada mööda Kreenholmi tänavaid ning kuulata või lugeda infot huvitavamate objektide ja ehitiste kohta, vaadata vanu ja praegusaja fotosid ning kuulata nendest inimestest, kelle saatus on Kreenholmiga lahutamatult seotud.

Ligemale 3,5 kilomeetri pikkusel marsruudil on 18 objekti, jalutuskäik kestab umbes tund aega. Kreenholmi piirkonna temaatiline ringkäik on saadaval digitaalselt nii telefonis, tahvelarvutis kui ka arvutis, seda kolmes keeles − eesti, vene ja inglise keeles − nii teksti kui helifailina. Marsruut on leitav veebilehelt qr.visitnarva.ee.

"Inimesed, kes külastavad Kreenholmi, tahavad alati näha vabrikuhooneid. Praegu on need suletud territooriumil, kuhu saab ainult giidi juhendamisel. Tegelikult on Kreenholmis aga vaadata hoopis rohkemat. Minu enda lemmikud on Eesti ilusaim juugendhoone, Narva haigla ja nn prügipõletusahi, mis seda funktsiooni kindlasti täitnud ei ole. Paljud meist unistavad Vana-Narva taaselustamisest, samas ärgem unustagem seda, mis meil olemas on," ütles Narva linnapea Katri Raik, kes ajaloolasena koostas seda marsruuti tutvustavad tekstid.