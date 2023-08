Jõhvi publikut naerutab maailmakuulus meeste balletitrupp

The Trocksi, nagu truppi hellitavalt kutsutakse, asutasid 1974. aastal balletientusiastid, kes soovisid pakkuda klassikalist balletti humoorikalt ja nii, et kõiki rolle esitavad mehed.

Trupi tähelend sai alguse Off-оff-Broadway teatrites New Yorgis, kus nad esinesid küll väikestes saalides, kuid said nii kriitikutelt kui ka publikult sooja vastuvõtu osaliseks. Praeguseks on The Trocks esinenud mitmekümnes riigis ja enam kui 600 linnas üle maailma.