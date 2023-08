LÜKKUB EDASI ⟩ Noored täidavad Järve mõisa õue särtsaka muusikaga

"Järwe kõlal" pakub kontserdielamust noor särtsakas pärimusbänd Ehale, kes on üleriigilise konkursi "Noor pärimusbänd 2023" finalist ning esinenud ka Viljandi folgil ja "Tallinn Music Weekil". Poolteist aastat tegutsenud bänd avaldas äsja uue singli "Isa luige lugu", mille originaalmeloodia on salvestatud 1936. aastal. Varem on kollektiiv välja andnud ka lühialbumi "Üheks".