Jõhvi kirikus avati sõjavastaste filmide festival

"Näitame eri formaadis sõltumatuid filme − dokumentaalfilmidest videoklippideni −, mille on filminud režissöörid maailma eri paigust ning mis kajastavad sõdade tagajärgi ja nende mõju tavainimeste elule," rääkis Gavrilin. "Tahaks uskuda, et kunst on üks moodus kõigile edasi anda, et inimkond suudab ja võib leida võimaluse muuta meid ümbritsev maailm rahulikumaks ja turvalisemaks paigaks. Liituge meie festivaliga ning panustage koos meiega rahumeelsesse tulevikku."

Kõik festivaliüritused on tasuta, kuid pilet tuleks sellegipoolest muretseda, sest kohtade arv saalides on piiratud. Piletid on praeguseks peaaegu otsas, kuid väike hulk vabu kohti on veel saadaval. Suurimat publikuhuvi on äratanud loomingulised kohtumised.