Mäetaguse mõisahotellil on uus juht, nimi ja lähenemine. Juhina elab uude ametisse sisse kunagine Eesti noortekoondise jalgpallur Sander Reelo, kes riputas ligi 13 aastat tagasi väravavahi kindad varna ja hakkas ettevõtjaks ning on viimastel aastatel tegutsenud turismiäris. Mäetagusel on tema ülesanne võita tagasi kohalikud, keda pahandas vahepealne täiskasvanute hotelli eksperiment. Selleks aga, et hotelli nimi väliskülalistele suupärasem oleks, kaob Von Rosen SPA nime eest Mäetaguse.