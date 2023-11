Jõhvi linnagaleriis saab vaadata Olga Kublitskaja kübarakogu

Galeriis on väljas 21 kübarat: eri värvides ja suurustes ning kaunistatud pitsidega. Pitsilised kaunistused muudavad iga kübara ainulaadseks ning lisavad neile originaalsust ja võlu. Siin leidub nii peenikest klassikalist pitsi, mis on õhuke kui ämblikuvõrk, kui ka tihedamat, mille valmistamisel on kasutatud tänapäevaseid materjale, näiteks metalliseeritud niiti. Iga väikseimagi detaili valmistamiseks kulub pitsimeistril tunde vaevarikast tööd.

Paljud näituse avamisel käinud külalised küsisid autorilt, kui palju selline kübar maksab. "Need ei ole müügiks, aga näitan neid meeleldi," vastas Kublitskaja, kinnitades, et pitsipunumine ei ole jäänud möödanikku, vaid paljud inimesed harrastavad seda kunsti ka tänapäeval.

Enamik Olga Kublitskaja valmistatud esemeid on ühes eksemplaris, kuna meister end korrata ei armasta ja uusi ideid leidub tal ka alati. Käesolev näitus on Kublitskajal tänavu juba seitsmes. Ta on näidanud oma töid mitmel pool Eestis ning käinud nendega ka Soomes ja teisteski riikides. "Hiljuti olid need kübarad väljas Prantsusmaal − seal oli mul kaasas kuus kohvrit. Eestis näitan seda kollektsiooni esimest korda."