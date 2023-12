Kohtla-Järve linnavalitsuses rõõmustavad silma laste joonistused

Laste kunstistuudio juhendaja Marina Seppari sõnul hakkasid 36 tema 4-18aastast õpilast jõuludeks valmistuma juba oktoobris, kui kuulsid, et detsembriks oma tööde jaoks galeriis koha saavad. Igaüks valis ise teema ja tehnika, ent nii või teisiti on kõik väljas olevad tööd seotud talvepühadega.

Näitusel on väljas vanema rühma 33 paremat tööd. Noorte kunstnike huvid on erinevad, kuid üks galerii seintest on peaaegu täielikult kaetud Jaapani animekangelaste piltidega, mille autorid on Lena Voss ja Sofia Zaitseva.