Koduste kohtumiste järgmine külaline on Eesti tuntuim rindereporter

Ivar Heinmaa elulooraamatu autor Madis Jürgen on teda nimetanud maailmatasemel rindeoperaatoriks ja tõeliseks ajakirjanikuks, kelle taolisi Eestis enam väga palju järele ei ole jäänud.

Režissöörina on Ivar Heinmaal valminud dokumentaalfilmid "Afganistani armid" (2005), "Tšernobõli samuraid" (2012), "Naised rindejoonel" (2021) ja "Tuleviku kangelane" (2022).

"Kohtumisel Jõhvis on Heinmaa lubanud rääkida sellest, kuidas temast sai operaator ja millistes maades on ta filminud, ning muidugi ei saa üle ega ümber Ukrainast," ütles korraldaja, MTÜ Laheaeg juht Anne Kippar.

Koduste kohtumiste sari sai alguse 2022. aasta hingedeajal, kui külalisteks olid pikalt Hondurases elanud Kati ja Lasse Ålander. "Vestlusõhtud on mõeldud väiksemale seltskonnale hubases miljöös. Meie eesmärk on, et iga osaleja tunneks end hästi ja julgeks kaasa rääkida ning kuulajad saaksid osa külalise maailmast," selgitas Anne Kippar.