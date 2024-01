Ühel laval kohtuvad Villu Talsi, Peedu Kass ja Theodor Sink

Kolm meest, kelle muusikamaailmad tunduvad esmapilgul üksteisest kosmiliste kauguste taga olevat, tõestavad, et stiilide sulatuskatlas võib sündida imesid ning head muusikat ei määra ei ajastu ega žanr. Midagi samalaadset on ühistel kontsertidel tõestanud muusikute suured eeskujud Chris Thile, Yo-Yo Ma ja Edgar Meyer.

Nüüd on aeg sealmaal, et ühel laval panevad pillid kõlama ansamblist Curly Strings tuttav mandoliinivirtuoos Villu Talsi, ERSO tšellorühma kontsertmeister Theodor Sink ja üks Eesti hinnatumaid džässbassiste Peedu Kass. Õhtu on täis avastamist ja muusikalisi üllatusi, mis näitavad, et esmapilgul nii erinevatel muusikutel on tegelikult uskumatult suur ühisosa.