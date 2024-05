Narva noorte meremeeste klubi võib tegevuse lõpetada juba tuleva aasta suvel

Narva noorte meremeeste klubi ja laste loomemaja on munitsipaalhuvikoolid. Käesoleva aasta aprilli alguse seisuga oli noorte meremeeste klubis 209 ja laste loomemajas 1036 õpilast. Nende kahe asutuse ühendamine tuleva aasta juunist on kavas Narva koolivõrgu optimeerimise programmi raames.

Pärast ühendamist hakkaks ühtne õppeasutus kandma Narva laste loomemaja nime ning paiknema korraga kahes hoones. Tööd jätkatakse nii noorte meremeeste klubi kui ka laste loomemaja hoones, kuna need mõlemad on renoveeritud suhteliselt hiljuti (vastavalt 2016. ja 2013. aastal) ning praegu heas seisukorras. Mõlemal hoonel on seadmetega varustatud ja avarad ruumid ning noorte meremeeste klubi hoones on olemas ka erivarustusega õppeklassid, veevann laevamudelite katsetamiseks jms.