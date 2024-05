Oleg Ananjev oskab sotsiaaltöötajana oma elu ja lähedasi rohkem väärtustada

Olukordi, mis lahendamist vajavad, on erisuguseid. Patsientidel ja nende lähedastel tekib sageli mitmesuguseid küsimusi, näiteks mida teha inimesega, kelle ravi on lõppenud, aga kes kodus kõrvalise abita hakkama ei saa. Otsin patsientide lähedasi ja sugulasi ning koordineerin nende ja haigla vahelisi tegevusi. Sageli on vaja tekkivaid olukordi kooskõlastada ka politsei ja kohaliku omavalitsusega.