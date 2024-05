Narva linnapea võttis noorte meremeeste klubi ja laste loomemaja liitmise eelnõu tagasi

Narva noorte meremeeste klubi ja laste loomemaja on munitsipaalhuvikoolid. Eraldi munitsipaalasutusena on noorte meremeeste klubi tegutsenud 1987. aastast, enne seda oli see alates 1957. aastast Narva pioneeride majas tegutsenud huviring. Käesoleva aasta aprilli alguse seisuga oli noorte meremeeste klubis 209 ja laste loomemajas 1036 õpilast. Eelnõu kohaselt pidanuks noorte meremeeste klubi ja laste loomemaja pärast liitmist 2025. aasta juunist jätkama tööd oma senistes hoonetes, kuid halduslikult saama ühtseks asutuseks.