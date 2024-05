Noored valimisvalvurid hoiavad poliitikute lubadustel silma peal

Mario Polshin usub, et kõik probleemid on lahendatavad, kui neist rääkida. Ja rääkida tuleb mitte ainult oma sõprade ringis, vaid otsustajatega. Mario on seda ise julgelt ka teinud. Kui haridus- ja teadusminister Kristina Kallas käis aprillis Kohtla-Järve gümnaasiumis koolipere ja lastevanematega kohtumas, oli gümnasist üks aktiivsemaid küsijaid.

Foto: Matti Kamara (Pohjarannik)