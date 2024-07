Kohtla-Järvel avas uksed uus sporditarvete pood

Äripinnaks ümber ehitatud endises kahetoalises korteris Kalevi tänaval tegutses varem rõivapood, kuid see pandi kinni ja sealsed ruumid seisid aastaid tühjalt. Need ostis ära Tallinnast Kohtla-Järvele kolinud ettevõtja Azim Najibi, kes oma väikeettevõtte jaoks sobivaid ruume otsis. Tema sõnul on tegemist Järve linnaosa keskusega, kus liigub palju inimesi ning on seega äri ajamiseks soodsad tingmused.