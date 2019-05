Nostalgiasõit Avinurme muuseumraudteel pikeneb kilomeetrini

Kui tänapäeva raudtee-ehitus toetub suuresti masinate jõule, siis kitsarööpmelise ehitamisel on palju käsitööd.

"See on sajandi ehitus. Olen surmkindel, et keegi sel sajandil kitsarööpmelist raudteed enam mujal Eestis ei ehita," usub Avijõe seltsi liige Enno Strauss, üks Avinurme kitsarööpmelise raudtee taastamise eestvedajaid. Raudtee-ehitajad peaksid sel nädalal tööga ühele poole saama.