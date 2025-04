Eduard Bornhöhe Jõhvis ehk “Meie reliikvia on vabadus“

Kui ma Eduard Vilde 160. sünniaastapäeva vastse tähistamise puhul pidin süvenema kuulsa kirjamehe ellu ja loomingusse, kerkis otse loomulikult esile ka teine Eduard: Eduard Bornhöhe, Vilde tädipoeg, kelle kohta on kirja pandud, et "ta on üks eesti rahvahulkade armastatumaid ja tuntumaid autoreid". Aga samas ehk tundmatumaid, sest kuigi kõik me teame filmi "Viimne reliikvia" ning ka uuemat kinoteost "Kuulsuse narrid", siis sellele, et need filmid põhinevad Eduard Bornhöhe teostel "Vürst Gabriel ehk Pirita kloostri viimased päevad" ja "Tallinna narrid ja narrikesed", mõtlevad vist küll vähesed.