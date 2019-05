Nädalavahetusel jagub elamusi pealinnast piirilinnani

Laupäeva südapäeval on põhjust seada sammud Toila sadamasse, kus meresõitu pakub ajalooline puidust päästepaat Tuule. "Kogume paadi rahvast täis ja läheme merele. Võimalus Tuulega sõita on vahemikus kella 12-14," rääkis Toila vabatahtliku merepäästeühingu juhatuse liige Kristi Ruusamäe.

Vett ja maad pidi

Veesõidule oodatakse ka Aidu karjääri. Laupäeval kella 10-15 on huvilistele varuks eripakkumine: kanuumatk (15 eurot inimene) sisaldab sauna ja kümblustünni kasutamist. "Korraga mahub saunatama kuni 10 inimest ja vee peale 24 inimest. Mõistlik on ette registreerida − siis saab arvestada, et kanuu on kindlasti olemas," ütles korraldaja Hardi Murula.

Kuligina sõnul ei piirdu nädalavahetuse matkavalik Aiduga. Näiteks kogunetakse pühapäeval Lüganusel, et alustada jalgsiretke muistses Askele kihelkonnas − matkasõpradel avaneb võimalus testida uut muinasajateemalist marsruuti. Pühapäevale on kavandatud ka tõukerattaretk endises töölisasulas Kohtla-Nõmmel.

Tubased tegevused

"Pealinnast piirilinna" on Leaderi tegevusgruppide koostööprojekt, mille eesmärk on kasvatada Eesti põhjaranniku tuntust ja elavdada koostööd piirkonna turismiettevõtjate vahel.

Kirderanniku koostöökogu esindaja Signe Müür selgitas, et eesmärk on toetada just väikseid turismi- ja toitlustusvaldkonnas tegutsejaid, kes soovivad tuge ettevõtte turundamisel. "Projekti tähtsündmusel on korraga suur hulk ettevõtteid nähtaval − tänu ühisturundusele haakisid ettevõtjad end meelasti sappa. Projekti raames on toimunud ja toimub ettevõtjatele ka mitmesuguseid koolitusi."