Muuseumiööl uuritakse mustreid

Illuka mõisa muuseumiöö koosneb erisugustest mustritest, sh muusika, kunsti, liikumise ja aabitsa omad. "Kuna tegemist on mõisakooliga, lähtubki kava haridusteemast. Aabitsamustrite näitus pannakse kokku kooli direktori Anneli Bogensi aabitsate kogust, mille vanim aabits on sama vana kui mõisahoone − see pärineb 1888. aastast. Peale selle on meil külas "Öökull Öösikese aabitsa" autor Linda Tross, kes on ise kunagi Illuka koolis õppinud," räägib Illuka mõisa administraator Ene Raudar.