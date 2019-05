Kohtla-Järvel ja Narvas tähistatakse Eesti lipu sünnipäeva

Temaatiline viktoriin

"Ida-Virumaa on imeline piirkond nii looduse kui ka erinevate rahvuste poolest. Hoides au sees riigikeelt ja -kultuuri, hindame samaväärselt ka teiste maakonnas elavate rahvaste identiteeti. Virumaa kolledž on ehe näide sellest, kuidas sõbralikult töötavad ja õpivad koos rohkem kui kümne rahvuse esindajad. Meid ühendab võrdväärselt nii huvi teaduse ja tehnika vastu kui ka austus eri kultuuride vastu," ütles kolledži arendusdirektor Mare Roosileht.

Kõnekoosolekul räägitakse trikoloori tekkeloost ja riigilipuks kujunemisest. Samuti okupatsiooniajal lipu heiskajate põnevatest ja riskantsetest seikadest ning rahvussümboli staatusest praeguses Eestis. Harival ja pidulikul üritusel saab uurida Eesti lipu teemaliste raamatute näitust ning panna end proovile temaatilises viktoriinis. Pidulikul kõnekoosolekul osalevad nii kolledži üliõpilased, töötajad kui väliskülalised Valgevene Polotski riiklikust ülikoolist. Oodatud on kõik huvilised.

Südamlikud lood kantakse ette

Virumaa eesti hariduse selts on välja kuulutanud sinimustvalge lipu kirjutiste ja mälestuste kogumise võistluse (kirjapanekuid teemal "Minu Eesti lipu lugu" oodatakse veel kuni 2. juunini) ning kõnekoosolekul loetakse südamlikumad lood ette. Piduürituse lõpus lauldakse Kirderanniku kooriga neli isamaalist laulu. Narva eesti gümnaasiumi noored tantsivad rahvatantse ning esitavad Eesti lipu teemalise luulepõimiku.

"Kui Virumaa eesti hariduse selts sel kevadel asutati, otsustasime kohe, et hoolime kogu Ida-Virumaa hariduse ja kultuurielu käekäigust. Kuna emakeelepäeva kõnekoosolek oli Kohtla-Järvel, siis otsustasime Eesti lipu päeva ürituse teha Narvas. Meie lipu 135. aasta verstapost tundus oluline, et seda üritust puhtast entusiasmist korraldada," selgitas seltsi juhatuse liige Kaire Viil.

Eestluse elujõu taaskäivitamine

Haridusseltsi liikme, õpetaja Kai Kiiveri sõnul on Eesti riik loodud selleks, et säilitada ja kanda eestlust läbi aegade, ent paraku räägitakse Ida-Virumaast tihti kui venekeelsest paigast, kus eestlasi justkui polevatki.

"Ida-Virumaa inimestel on põhiseaduslik õigus kasvatada oma lapsed üles eestlastena. Mitmetes Ida-Viru omavalitsustes pole näiteks eestikeelseid huviringe, noortekeskusi, treeninguid. Eestikeelseid avalikke üritusi on vähe. Sageli tulevad Eesti riiki esindavad organisatsioonid siia kohale, kaasas vaid venekeelsed voldikud. Paljud eesti pered on alla andnud ning lahkunud kodukandist Ida-Virumaalt sinna, kus eesti keel ja meel pakuvad laste kasvatamiseks tuge."