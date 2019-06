Jõhvi oma soliidseid paare ei unusta

Paare, kellel on ümmargune tähtpäev, on mõnel aastal mitu, mõnel vaid üks. Tänavu tähistavad kuldpulma Gale Popova ja Aleksei Popov ning orhideepulma − 55 aastat abiellumisest − Tamara Totmjanina ja Boris Totmjanin. Gale Popova on muu seas Jõhvi aukodanik.

"On palju paare, kes nii-öelda õige aja maha magavad, aga siis on võimalik järgmisel korral tulla. Mul on olnud isegi paare, kel möödub 60 aastat pulmadest − teemantpulmapaar! Peole tulevad ka kõik need, kes on juba meenutusürituse läbi teinud − see ongi kuldpulmaliste kokkutulek. Nad armastavad seda päeva: paarid saavad kõik kokku, nende sugulased ja tuttavad toovad lilli. Sageli on nende seas juubilare, keda õnnitleme. Info liigub tihti inimeselt inimesele − ehkki ka ajaleht on sellest palju kirjutanud. Tänavu tuleb kohale ka näiteks järgmisel aastal kuldpulmi tähistav paar, et õppida, kuidas järgmisel aastal istuda ja astuda," räägib Vähk.