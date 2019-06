Motofestival annab võimaluse omadele kaasa elada

"Võib-olla saab sellest ajalooline MM-etapp," tõdes Kiviõli motofestivali korraldaja Janek Maar, et esimene kord on reaalne võimalus, et Eesti meeskond võikski koduse MM-etapi võita. Juba eelmisel aastal näitas Eesti ja Läti segapaar head minekut. Sel aastal on seni sõidetud kohtadele viiendast allapoole, kuid 19. mail välja sõidetud 2. koht annab lootust väga heale tulemusele.

Külgkorvidega mootorrattad hakkavad etapivõidu peale kihutama 9. juunil, poolfinaalid sõidetakse päev varem. Juba teist aastat toimub Kiviõli motofestival tavalise juuli lõpu või augusti asemel juunis. Varasem võistlus tähendab, et kõik võistlejad on veel heas vormis ning võidujanu suur. Ka sel aastal on ennast juba kirja pannud 36 võistkonda, sealhulgas kõik MM-sarja nimekamad sõitjad.

Lisaks külgkorvide MM-etapi punktidele jagatakse Kiviõlis ka quadracer´ite EM-etapi punkte, aga peetakse ka Eesti meistrivõistlusi mäkketõusus.

"Soolohuvilistel tasub siiski ka kohale tulla − öökross, kus küll ühegi meistrivõistluse punkte ei jagata ning sõit käib ainult au ja kuulsuse peale, on alati põnev," lubas Maar. Tema sõnul sõitjatega läbirääkimised alles käivad, aga Gert Krestinov on juba oma jaa-sõna öelnud.

Lisaks motoprogrammile käib festivali juurde peotelk, kus sel aastal astub üles Kiviõlis oma taaskokkutulekut tegev ansambel Kala. Soojendust teeb neile ansambel Traffic.

"No ja muidugi on teisel pool mäge meie kogu pere elamuskeskus, mis eelmise motofestivali ajal oli veel natuke toores," rääkis Janek Maar. Tema sõnul peaks mõnusat tegevust nädalavahetuseks jätkuma nii nendele, kes on motohuvilised, kui ka neile, kes eelistavad vaiksemat ja rahulikumat meelelahutust.