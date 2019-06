Kahe päeva jooksul kaks põnevat etendust

"Tegu on omapärase pildikesega, kus vaadeldakse lähemalt diktatuuri tekkimise ja inimesega mainipuleerimise probleeme. Lugu on ühest kandist naljakas ning teisest traagiline. Tükki tasub igal juhul vaatama tulla, sest see on kirjutatud 1961. aastal, aga see tundub ülimalt päevakajaline. Kindlasti leiab milleski paralleeli tänapäeva Eestiga, sest seal on olemas ka demokraatia kitsaskohtade analüüs," ütleb Põhjarannikule Tiit Alte, kes on selle lavastuse juures konsultandi rollis.