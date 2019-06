Vahtra keskuses saab näha vilditud rõivaid

Suure osa väljapanekust moodustavad nunotehnikas vilditud rõivad. "See on meile samm edasi, kõrgem tase, sest siiani olid meie kõige suuremateks esemeteks kotid, saunamütsid ja sallid," ütles juhendaja Jurate Kastritskaja. "Viltimine on väga töömahukas tegevus, mis ei nõua üksnes palju aega, vaid ka jõudu. Ühe vesti või kleidi peale kulub 10-16 tundi, kui vahet pidada, siis kaks-kolm päeva."