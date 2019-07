Peipsi järvefestival pakub lisaks lodjasõidule ka rattamatku

"Eks me püüame igal aastal midagi uut välja mõelda," ütles neljandat aastat toimuva festivali üks korraldajaid, MTÜ Peipsimaa Turism juhataja Kadi Ploom.

Sel aastal on sadamatesse rohkem laata sisse toodud, et inimesed saaksid kohalikku toitu, tooteid ja käsitööd kaasa osta.

Õngepüügist haavadeni

Traditsiooniliste õpitubade temaatika laieneb iga aastaga. Lodjamudelite valmistamine ei kao muidugi kunagi ja huvi selle vastu ei näita vaibumise märke. Veeohutuse õpitoas viiakse lapsed paadiga sõitma, Lõuna-Eesti kalastajate klubi liikmed tutvustavad huvilistele õngepüüki ja Tartu loodusmaja räägib põnevaks kalade elu. Põnev on ka esmaabi õpituba, kus koolitaja teeb lastele "päris" haavad ja juhendab nende puhul käituma.

"Kõik õpitoad on avatud kella viiest kümneni. Kella viieks jõuab ka lodi Jõmmu kohale; varemalt jõudis paar tundi varem, aga leidsime, et liiga pika aja peale pole neid asju mõtet hajutada," rääkis Kadi Ploom.

Loosi läheb jalgratas

"Pakume inimestele võimalust neid külasid avastada. 15 jalgratast on meie poolt − täpselt nii suure grupiga matkale minnaksegi −, kiiver peab osalejal endal olema. Matk on tasuta, aga kindlasti tuleb end festivali kodulehel enne osalema registreerida."

Kümmekond alust saatmas

Esimesest aastast saati on lodi Jõmmu kutsunud järvefestivalile saatelaevastikku, vastukaja on seni nadivõitu olnud.

"Sel aastal pöörasime sellele suuremat tähelepanu, festivali toetajad panid paadimeestele välja mitmesuguseid auhindu, mida neile igas sadamas jagatakse. Kümmekond alust on juba kirja pandud," loodab Ploom, et neid tuleb veel juurdegi.

Järvefestivali korraldajad tema sõnul tüdimuse märke veel ei ilmuta. "Kuidas saab Peipsi peal seilamisest ära väsida? See on lodjainimestele aasta suursündmus! Pigem mõtleme festivali laiendamisele, et sellele uut särtsu anda."