Ligi pooled "7 linna muusika" festivali kontserdid on tasuta

"Igas vanuses kuulajaid ootavad ees meelepärased muusikalised kohtumised ning tänu meie arvukatele partneritele on seitse kohtumist tuntud esitajatega vaatajaile tasuta," lubas Jõhvi kontserdimaja direktor Piia Tamm. "Tahaks väga loota, et publikut jagub kõikidele kontsertidele − eriti nendele, mis on tasuta, sest selline võimalus avaneb harva."