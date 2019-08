Pidurite ja käiguvahetuseta võidukihutamine Kohtla-Nõmmel

"Kuna Balti liiga on tugev võistlussari, siis lisaks Eestile panevad oma riigi paremiku välja ka Läti, Soome ja Venemaa. Nii et tase peaks tulema kõvem kui eelmisel aastal," ütles Urmo Käosaar korraldustoimkonnast. Kohtla-Nõmme raja on võistlejad varasematel aastatel hinnanud väga nõudlikuks, kuna tavapärase sümmeetrilise ovaali asemel on tegu munaja trassiga, mille mõlemat kurvi tuleb võtta eri moodi.