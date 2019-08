Elmar Vaher: "Meie eesmärk on kurjategijad vaeseks uurida."

Sattusite eelmisel nädalal skandaali, kuna väitsite, et etteantud kärpekavast tulenevalt tuleb politsei- ja piirivalveametist koondada 150 ametikohta. See tõi teile kaasa siseministri isikliku rünnaku ja ministeeriumi väited, et koondamisi ei tule. Kes siis udu ajab?