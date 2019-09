Lüganuse kutsub jälle laadale

"Müüjaid on iga aastaga rohkem, sel aastal on juba kolmekohaline number täis," rõõmustas laada üks peakorraldajaid Anne Kalamäe Lüganuse küla seltsist.

Mõned uued müüjad on Lüganuse laada ise avastanud ja end sinna pakkunud, ent korraldajad on neid ka ise otsinud ja hästi palju kutseid saatnud. Kõik ei vaevu vastamagi, aga neid on ikka ka, kes end kirja panevad või annavad teada, et sel aastal kohe kuidagi ei jõua, aga edaspidi küll.