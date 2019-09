"Noortefestil" leidub meelelahutust igale maitsele

Korraldajad on seadnud eesmärgiks pakkuda võimalikult mitmekesist meelelahutusprogrammi ja põnevat tegevust ning eredaid emotsioone kogu perele − ning mitte ainult noortekeskuse territooriumil, vaid ka linnas. Noortekeskuse juhi Alissa Linteri sõnul on oma osalemissoovist teada andnud üle 20 asutuse ja spordiklubi, seetõttu on kogu noortekeskuse ala kella 13-16 hõivatud.