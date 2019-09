Seenepäev harib ja pakub maitseelamusi

Kohtla-Järvelt ja Jõhvist väljuv tellitud buss sõidutab esmalt asjatundja seltsis seenele − sel aastal võetakse suund kas Kurtna või Kotka kandi metsadesse. Seejärel liigutakse Kauksi külastuskeskusse, kus saab osaleda mitmesugustes õpitubades ja on avatud traditsiooniline seenenäitus.

Mitu näitust

"Seenegurmaanid" ei kõnele mitte head toitu nautivatest inimestest, vaid teistest seente austajatest: seeneussidest, mardikatest, tigudest ja väiksematest imetajatest, kellele seened on maitsvaks suutäieks või turvaliseks elupaigaks. Näitusel leiab vastuse ka küsimustele, kas ussitanud seent tohib süüa ning miks kukeseen ei ussita.

"Seente hoidistamine" annab näpunäiteid seente hoidistamise eri viisidest, et seened saaksid purki õigeid võtteid kasutades ning oleksid hiljem ohutud süüa. Lisaks saab teada, mida seened sisaldavad ning miks mõnedel inimestel seeneroad vaevusi tekitavad.

Seenemaitse suhu

Avatud on ka Kauksi ja Kuru külaseltsi tegusate naiste kohvik, kus müüakse seenepirukaid ja teisi metsaandidest valmistatud hõrgutisi.

Seeneperepäev toimub pühapäeval kella 11-15; üritus on tasuta. Koht bussis maksab 3 eurot, koolieelikutele on sõit tasuta. Bussisõiduks on vajalik eelregistreerimine.