Mihklilaat pakub poole kilomeetri jagu eestimaist kraami

"Aasta on olnud hea ja müügiletid kasvanud pikemaks, nii et me enam kiriku ümbrusesse ära ei mahu ning osa laadast kolib promenaadile," rääkis 9. korda Jõhvi mihklilaata korraldav Anne Uttendorf. Tema sõnul on peamiselt tegemist juba nende tuntud ja heade partneritega, kelle müügipinnad on varasemast pikemad ja rikkalikumad.

Mihklilaadal müüakse just Eesti kraami: kohalike tootjate põllumajandussaadusi ja Eesti käsitööd. Uttendorf lubab, et kaupa seal jätkub nii kotis kaasa võtmiseks kui ka kohapeal mekkimiseks. Kõikide asjade tarbeks pole isegi raha kaasa vaja − näiteks alati populaarseks tasuta raamatulaadaks, mis sel aastal on kirikuaiast samuti maavalitsuse juurde promenaadile kolinud.

Laada juurde kuulub ka meelelahutusprogramm. "Meie märksõnaks sel aastal on jõhvikad − nii marjade kui ka kohalike inimestena," rääkis Uttendorf. Endiste jõhvikatena tulevad kell 14 kirikusse esinema Henn Rebane ja Tõnu Raadik. Siit pärit muusikute kontsert on ka ainus, mille kuulamise eest tuleb raha välja käia. Ülejäänud kontserdiprogramm, kus astuvad üles kohalikud taidlejad, on pealtvaatajatele tasuta nagu ka laada enda külastamine. Ka laadaliste seas on neid, kes oma tegevuse tutvustamise kõrvale pakuvad meelelahutust. Nii näiteks on kohapeal võimalik proovida, mis tunne on istuda autos, mis üle katuse rullub.