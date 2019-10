Svetlana Kekiševa: "Õpetajat kaunistavad tema õpilaste edusammud"

Tellijale

Kekiševa on Ahtme kunstide koolis üles kasvatanud kümneid noori muusikuid, tema õpilased on saavutanud rahvusvahelistel ja üle-eestilistel konkurssidel auhinnalisi kohti. 2015. aastal pälvis Kekiševa aasta õpetaja tiitli. Alates 1993. aasta septembrist töötab ta EELK Jõhvi Mihkli kirikus organisti ja koorijuhina. Kekiševa on korduvalt esinenud organisti ja koorijuhina mitmel pool Eestis, Soomes, Rootsis ning Saksamaal.