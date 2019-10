Katrin Pauts, Allan Vainola, 100 šarži ja 245 karu

"Meil on majas koha sisse võtnud ei rohkem ega vähem kui 245 mängukaru − töötajatel andis neid üle lugeda," muigab ta. "Meil on Kalev Pritsu šaržinäitus ei rohkem ega vähem kui saja šaržiga tuntud ja väga tuntud inimestest, meil on kaks väga huvitavat loovuse töötuba noortele, meisterdamise töötoad ja jututuba lastele ning kohtumisõhtud kõigile. Tulge aga, meie juures igav ei hakka!" kinnitab Linnard.

Loovuse õpitube korraldab Jõhvi keskraamatukogu esimest korda. Neid on kaks, mõlemad algavad kell 16. 22. oktoobril on kirjutamise, aga ka teletöö vastu huvi tundvate noorte päralt menukirjanik Katrin Pauts, kelle iga raamat on olnud tabamus kümnesse. "Katrin õpetab, kuidas leida huvitavat lugu ning kuidas seda köitvalt jutustada," vahendab Linnard. "See oskus on ülioluline mitte ainult raamatukirjutamisel, vaid ka teletöös, mis on Katrini teine amet. Samuti ajakirjanduses, mis on Katrini kolmas amet, ja tänapäeva influentserimaailmas, millest Katrin praegu tõsielusarja kokku monteerib. Nii et kõik selliste tegemiste huvilised võivad ka tulla, küsida ja õppida."

Teine loovuse õpituba leiab aset 29. oktoobril ning seda viivad läbi kirjanik ja muusik Mait Vaik ning muusik Allan Vainola. Linnard nendib, et neile, kes teavad Sõpruse Puiestee laule − ja kes neid ei teaks −, pole vaja öelda, et need kaks meest on tõelised heade lugude meistrid, elavad klassikud. Neilt on, mida õppida.

Pärast õpituba toimub nende läbiviijatega raamatukogu suures saalis kohtumisõhtu, kuhu on oodatud kõik vanuserühmad. Kohtumine Pautsiga, kes räägib sama hästi kui kirjutab, toimub seega 22. oktoobril kell 17.30 ning Mait Vaigu ja Allan Vainolaga 29. oktoobril samal kellaajal.

31. oktoobril esitleb Jõhvi keskraamatukogus oma tänavu ilmunud raamatut "Murdeajastu" riigikogu liige, Reformierakonna poliitik Marko Mihkelson.

Oktoobris algas Jõhvi keskraamatukogus ka registreerimine arvuti algõppe individuaaltundidesse ning läks käima käsitöötuba.