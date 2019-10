Nikolai Pavlenko lükkab käima anekdootide karusselli

Nikolai Pavlenko on ametis olnud mitme trükiväljaande juures, teiste seas ka Põhjarannikus, ning töötanud giidina. Alates 1980. aastatest tõlgib ta aktiivselt eesti keelest vene keelde, kusjuures mitte ainult proosat, vaid ka luulet. Lugemissaali alalised külalised on Pavlenkoga raamatukogus korduvalt kohtunud ning võinud veenduda selles, et tegemist on hea jutustajaga, kellel on alati käepärast võtta mõni lõbus eluline lugu, mis paneb naeratama, aitab leevendada pingeid ja köidab auditooriumi tähelepanu.